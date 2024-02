Universal Music haalt muziek van TikTok na verlopen licentiedeal

Het grote muzieklabel Universal Music Group (UMG) is begonnen met de muziek van zijn artiesten van TikTok te halen, na mislukte onderhandelingen tussen de twee bedrijven over een licentieovereenkomst. Hierdoor worden TikTok-video’s met nummers van bekende artiesten als Taylor Swift, Billie Eilish en Harry Styles zonder geluid afgespeeld. Gebruikers kunnen kiezen om een nieuw liedje onder hun filmpjes te plaatsen.

De vorige deal uit februari 2021 liep woensdag af. Volgens een open brief van UMG wil TikTok, eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance, geen eerlijke prijs betalen voor de muziekrechten en oefent TikTok druk uit om een ongunstige deal te sluiten. UMG, met een beursnotering in Amsterdam, erkent dat de zaak gevolgen kan hebben voor de artiesten en muziekproducenten onder zijn label, maar vecht voor eerlijke voorwaarden.

TikTok, met meer dan een miljard gebruikers, is teleurgesteld over UMG “dat zijn eigen hebzucht belangrijker vindt dan de belangen van zijn artiesten”. Volgens de app zijn de beschuldigingen van UMG onjuist en dient TikTok als een belangrijk platform voor het ontdekken en promoten van de artiesten van de muziekmaatschappij.

TikTok is de laatste jaren uitgegroeid tot een heel belangrijke speler in de muziekindustrie. Een hoop nummers gaan viraal door het platform en voor muzieklabels is het een belangrijke plek om nieuwe artiesten te vinden en hun werk te promoten. Toch klagen grote muziekbedrijven al langer dat het platform artiesten niet eerlijk beloont voor hun werk. Zo is TikTok volgens UMG goed voor ongeveer 1 procent van de totale omzet.

Muzieklabels botsen vaker met de grote onlinemuziekplatforms, maar vragen zelden om het verwijderen van hun muziek. De twee andere grote platenmaatschappijen Warner Music Group en Sony Music hebben nieuwe licentieovereenkomsten gesloten met TikTok.