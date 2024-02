Verzekeraar ASR verkoopt onlinebank Knab aan BAWAG

ASR verkoopt de onlinebank Knab aan de Oostenrijkse bank BAWAG Group voor 510 miljoen euro, meldt de verzekeraar. ASR kreeg Knab in handen na de overname van de Nederlandse activiteiten van branchegenoot Aegon. De verzekeraar liet eerder al weten de strategische opties voor Knab te onderzoeken en meerdere biedingen te hebben ontvangen op de onlinebank.

Aanvullend op de verkoopdeal is een overeenkomst gesloten om op enig moment na afronding van de overname het beheer van hypotheken op de balans van Knab over te kunnen dragen aan BAWAG, voor een aanvullende vergoeding van 80 miljoen euro aan ASR. De afronding van de verkoop wordt verwacht in de tweede helft van 2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en advies van de centrale ondernemingsraad van ASR.