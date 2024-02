Voormalige Martinair-piloten beginnen met staking bij KLM

Voormalige Martinair-piloten die tegenwoordig in dienst zijn bij KLM, beginnen donderdag met staken. Vakbond AVV, die de circa 150 vliegers vertegenwoordigt, zegt dat vrachtvluchten van KLM daardoor ernstige vertraging kunnen oplopen of zelfs kunnen uitvallen.

De staking heeft geen gevolgen voor passagiersvluchten van de luchtvaartmaatschappij. De piloten vormen maar een klein deel van de in totaal ongeveer 3500 piloten van KLM en ze worden alleen maar ingezet op vrachtvluchten. Hoeveel impact de actie precies heeft, is nog niet duidelijk.

De vliegers werden in 2014 ontslagen toen Martinair opging in KLM, maar in 2021 oordeelde het Haagse gerechtshof dat dit onterecht was en KLM ze weer in dienst moest nemen. Volgens AVV houdt KLM de vliegers nog steeds apart van de overige KLM-piloten.

De voormalige Martinair-vliegers eisen gelijke rechten en willen meer loon. Ze probeerden afgelopen tijd al om via de kantonrechter af te dwingen om volgens de cao van KLM te worden betaald. Maar die ging daar niet in mee, onder meer omdat Martinair vroeger ook een eigen cao had.