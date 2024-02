Wall Street toont herstel na eerdere koersval om rentebesluit Fed

De indices op Wall Street toonden donderdag herstel, na flinke koersverliezen een dag eerder. Die volgden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield zoals verwacht de rente onveranderd. De beleidsmakers lijken echter geen haast te hebben met het verlagen van de rente. Ze willen eerst meer bewijs zien dat de inflatie echt op de doelstelling van 2 procent afkoerst.

De Dow-Jonesindex steeg 1 procent tot 38.519,84 punten. De brede S&P 500 klom 1,3 procent tot 4906,19 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg ook 1,3 procent tot 15.361,64 punten.

Meta Platforms steeg 1,2 procent. Het moederbedrijf van Facebook komt na het sluiten van de beurs met resultaten over het afgelopen kwartaal. Verder meldde persbureau Reuters gedurende de handelsdag dat Meta van plan is dit jaar een nieuwe chip in te zetten in zijn datacenters. Daarmee kunnen toepassingen met kunstmatige intelligentie (AI) worden ondersteund. De chip, een verbeterde versie van een eerdere, zou Meta kunnen helpen om minder afhankelijk te worden van de markt dominerende Nvidia-chips.

Naast de resultaten van Meta, keken beleggers uit naar de resultaten van webwinkelconcern Amazon en techconcern Apple, die ook na het sluiten van de beurs bekend worden. Deze bedrijven sloten de handelsdag respectievelijk 2,9 procent en 1,3 procent hoger af.

Netflix steeg 0,6 procent. De streamingdienst heeft nieuwe series en films onthuld die dit jaar te zien zullen zijn. Een van de series is van de makers van Game of Thrones met de titel ‘3 Body Problem” gebaseerd op een Chinese roman. Die verschijnt op 21 maart en gaat over een verhaal waarin de mensheid contact heeft gelegd met een buitenaardse beschaving. De serie speelt zich deels af in het hedendaagse Londen.

De olieprijzen gingen eerder op de dag nog flink omhoog, nadat oliekartel OPEC+ had aangegeven vast te houden aan de voorgenomen productieverlagingen dit kwartaal. De olieproducerende landen uit de groep beslissen begin maart of die beperkingen, waarmee zij de olieprijzen willen stutten, ook het tweede kwartaal willen doorzetten. De prijzen liepen echter weer terug na het nieuws dat Hamas en Israël mogelijk dicht bij een wapenstilstand zijn. Een vat Amerikaanse olie daalde 2,7 procent in prijs tot 73,84 dollar. Brentolie werd 2,2 procent meer waard op 78,75 dollar per vat.

De euro was 1,0871 dollar waard, tegen 1,0854 dollar bij het slot van de beurzen in Europa.