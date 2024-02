Winst sportwagenmerk Ferrari voor het eerst boven 1 miljard

De Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari heeft vorig jaar voor het eerst een nettowinst van meer dan 1 miljard euro geboekt, geholpen door hogere verkopen van de dure modellen Purosangue, 296 GTB en SF90.

De nettowinst van het beroemde luxemerk uit Maranello steeg met 34 procent tot meer dan 1,2 miljard euro. De omzet ging met 17 procent omhoog tot 6 miljard euro. Ferrari leverde vorig jaar wereldwijd in totaal 13.663 sportwagens af, een toename van 442 bolides vergeleken met een jaar eerder. Ferrari verhoogde daarbij ook zijn verkoopprijzen.

Met name in Noord-Amerika werden meer auto’s afgeleverd. In Europa en het Midden-Oosten namen de verschepingen licht toe. In China, Hongkong en Taiwan was echter een daling te zien.

Topman Benedetto Vigna spreekt in een toelichting van een zeer succesvol jaar en kijkt met vertrouwen naar 2024 dankzij het sterke orderboek van het bedrijf. Ferrari is van plan om in het laatste kwartaal van volgend jaar zijn eerste volledig elektrische sportwagen te presenteren.

Op de beurs in Milaan werden de cijfers goed ontvangen door beleggers, want het aandeel Ferrari ging ongeveer 5 procent omhoog na de bekendmaking.