Activisten trekken klimaatplan ExxonMobil in uit angst rechtszaak

De activistische Nederlandse beleggersgroep Follow This trekt een klimaatvoorstel bij het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil in uit angst voor een rechtszaak. “Gezien Exxon’s voorkeur voor een rechtszaak in plaats van aandeelhouders de vrijheid te geven om te stemmen tijdens de jaarlijkse vergadering, hebben we besloten om het klimaatvoorstel in te trekken”, stelt oprichter Mark van Baal in een verklaring.

De activistische beleggersgroepen Follow This en medeaandeelhouder Arjuna wilden ExxonMobil er in mei toe bewegen het terugdringen van zijn uitstoot te versnellen, door een plan daarover in stemming te brengen tijdens de aandeelhoudersvergadering. Volgens Follow This heeft het Amerikaanse bedrijf anders dan de andere vier grote olieconcerns Shell, BP, Chevron en TotalEnergies nog geen doelen opgesteld om de uitstoot van de door hen gemaakte brandstoffen te beperken. Dat is de zogeheten scope 3-emissie.

ExxonMobil wilde voorkomen dat de activistische beleggers het klimaatplan in stemming zouden brengen en stapte vorige week naar de rechter. Daarmee dreigde voor het relatief kleine Follow This een dure juridische strijd met het concern, dat jaarlijks miljarden euro’s winst maakt.