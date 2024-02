Activisten trekken klimaatplan volgens olieconcern ExxonMobil in

De activistische Nederlandse beleggersgroep Follow This heeft met een rechtszaak op komst een klimaatplan bij het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil teruggetrokken. Het bedrijf meldt dat Follow This en medeaandeelhouder Arjuna van mening zijn veranderd, waarna ExxonMobil heeft besloten af te zien van de vorige week aangekondigde rechtszaak.

Follow This en Arjuna dienden vorig jaar een voorstel in bij ExxonMobil om de uitstoot sneller omlaag te krijgen. Daar zou in mei tijdens een aandeelhoudersvergadering over worden gestemd, maar het concern wilde dat voorkomen. Volgens ExxonMobil hebben de activistische beleggers alleen aandelen gekocht om “campagne te voeren” voor veranderingen die juist zijn gericht “op het verminderen van de bestaande activiteiten van het bedrijf”.

Tot een rechterlijke uitspraak lijkt het dus niet te komen. Follow This laat weten in de loop van vrijdagmiddag te reageren.

De Nederlandse groep probeert al langer olie- en gasconcerns te bewegen om hun uitstoot terug te brengen. De afgelopen jaren diende Follow This ook steeds een resolutie in bij Shell. De steun voor die voorstellen groeide lange tijd, maar werden steeds door een meerderheid verworpen. Bij de laatste twee aandeelhoudersvergaderingen bleef de steun echter steken op ongeveer 20 procent.