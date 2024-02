AEX koerst af op hoger begin na resultaten Meta en Amazon

De AEX-index op het Damrak koerst vrijdag af op een positief begin. Beleggers trekken zich op aan het stevige herstel op Wall Street. Ook kwamen Facebook-eigenaar Meta Platforms en webwinkelconcern Amazon donderdag na de slotbel in New York met beter dan verwachte resultaten. Beide aandelen lijken later op de dag flink hoger te gaan openen op Wall Street.

Apple, dat ook met cijfers kwam, zal daarentegen naar verwachting lager openen. De iPhone-maker zag de verkopen afgelopen kwartaal weer licht stijgen, na vier kwartalen van krimp op rij. De verkopen in de belangrijke Chinese markt daalden echter sterker dan verwacht. Apple kampt in het Aziatische land met lagere consumentenbestedingen en veel concurrentie.

Beleggers kijken daarnaast uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. De banengroei in de Verenigde Staten speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

De AEX lijkt zo’n 0,5 procent hoger te gaan beginnen en kruipt verder richting een nieuw recordniveau. De hoofdindex bereikte op 18 november 2021 op 829,66 punten de hoogste tussentijdse stand ooit. De hoogste slotstand ooit werd een dag eerder bereikt op 827,57 punten. De AEX begon dit jaar op 786,82 punten en sloot donderdag op 822,09 punten.

De Aziatische beurzen gingen vrijdag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio sloot de week 0,4 procent hoger af. De beurs in Shanghai zakte 0,9 procent door de aanhoudende zorgen over het zwakke economische herstel in China. Ook lieten de Chinese toeleveranciers van Apple flinke koersverliezen zien.

Prosus zal mogelijk profiteren van een koerswinst van Tencent. Het Chinese internet- en gamebedrijf klom 3 procent doordat de Chinese autoriteiten goedkeuring hebben gegeven aan twee nieuwe games van het bedrijf.

Ook ING blijft in de belangstelling staan. De bank zakte een dag eerder ruim 6 procent na tegenvallende vooruitzichten voor 2024. IMCD zal mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. De chemicali├źndistributeur werd door de Britse bank HSBC van de kooplijst gehaald.

TomTom kwam met resultaten. De navigatiedienstverlener zag de jaaromzet met 9 procent stijgen. Het jaarverlies werd teruggedrongen tot 21 miljoen euro. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere omzetgroei.

De euro was 1,0875 waard, tegen 1,0854 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 74,13 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 79,07 dollar per vat.