AEX zet opmars voort richting nieuw recordniveau

De AEX-index op het Damrak zette vrijdag de opmars voort richting een nieuw recordniveau. De stemming op de beursvloeren werd gesteund door sterke resultaten en vooruitzichten van Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, en webwinkelconcern Amazon. Die twee Amerikaanse bedrijven zullen naar verwachting later op de dag in New York met flinke koerswinsten gaan openen en zorgden ook in Europa voor optimisme.

Beleggers kijken daarnaast uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. De banengroei in de Verenigde Staten speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Bij een tegenvallende banengroei zou de Fed mogelijk eerder kunnen besluiten om de rente te verlagen.

De AEX-index noteerde in de vroege ochtendhandel 0,6 procent hoger op 826,73 punten. Kort na opening wist de hoofdindex kortstondig op 827,57 punten de hoogste slotstand ooit te evenaren. Die werd op 17 november 2021 bereikt. De hoogste tussentijdse stand ooit werd op 18 november 2021 aangetikt op 829,66 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 896,05 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.