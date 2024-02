Belgische supers waarschuwen voor tekorten door boerenprotest

In België zullen klanten door de protestacties van boze boeren voor lege schappen komen te staan, waarschuwen supermarkten. Boeren blokkeren met hun tractors distributiecentra van onder meer ALDI, Lidl en Colruyt.

“Het is onvermijdelijk dat er op termijn producten zullen ontbreken in de rekken”, zegt een woordvoerder van Colruyt. Wanneer klanten precies zullen gaan misgrijpen is volgens Colruyt moeilijk te voorspellen, omdat de ene winkel de andere niet is. Ook ALDI stelt dat “vooral de klant de dupe is”. De blokkades zijn “een spijtige zaak”, zegt de supermarktketen tegen persbureau Belga.

Boerenorganisaties zinspelen inmiddels op het opbreken van de blokkades, nu de regering en de Europese Commissie toezeggingen hebben gedaan. Hier en daar zijn blokkades versoepeld, om bijvoorbeeld producten door te laten die bederfelijk zijn of van eigen bodem komen.