Bezos wil voor miljarden dollars aan aandelen Amazon verkopen

Amazon-oprichter Jeff Bezos is van plan dit jaar voor miljarden dollars aan aandelen in het grote webwinkelconcern te verkopen. Volgens een melding bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC gaat het om 50 miljoen aandelen die nu een waarde hebben van in totaal 8,6 miljard dollar.

Amazon kwam donderdag nabeurs met sterke cijfers en op Wall Street steeg het aandeel vrijdag fors in waarde. De beurswaarde van Amazon klom daardoor naar bijna 1,8 biljoen, ofwel bijna 1800 miljard dollar. Bezos zou nu dus munt willen slaan uit die hoge koers van Amazon. Momenteel zou hij ongeveer 988 miljoen aandelen Amazon bezitten. Daarmee heeft hij ongeveer 9,6 procent van Amazon in handen.

Met de koerswinst van Amazon van vrijdag zag de 60-jarige Bezos zijn vermogen met bijna 13 miljard dollar toenemen tot net geen 200 miljard dollar. Daarmee ligt hij ongeveer 5,7 miljard dollar achter op koploper Elon Musk in de Bloomberg Billionaires Index, de ranglijst van rijkste personen ter wereld.