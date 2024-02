Bijna 2 miljoen euro boete voor kredietaanbieder Tinka

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft kredietaanbieder Tinka een boete van 1,75 miljoen euro opgelegd. Het bedrijf zou op een onverantwoorde manier krediet hebben verstrekt en te weinig informatie inwinnen over de financiële positie van klanten. De toezichthouder vindt dat een kwalijke zaak, want hierdoor komen consumenten mogelijk in de problemen.

Het in Zwolle gevestigde Tinka geeft klanten de mogelijkheid om aankopen bij winkels achteraf te betalen. Die dienst wordt ook wel aangeduid als ‘buy now, pay later’. Het bedrijf overtrad de regels tegen overkreditering en leende mogelijk te veel geld uit aan klanten. “Dit is ernstig, want een te hoge lening kan ervoor zorgen dat consumenten te weinig geld overhouden om de vaste kosten van hun levensonderhoud te kunnen betalen”, licht AFM-bestuurder Jos Heuvelman toe.

De AFM onderzocht tien dossiers van Tinka. In zeven gevallen won de kredietverstrekker te weinig informatie in over de financiële positie van consumenten. In twee dossiers werd krediet verleend dat niet verleend had mogen worden.

Niet alleen de belangen van consumenten worden geschaad als kredietaanbieders zich niet aan de regels houden, maar ook het speelveld op de kredietmarkt wordt verstoord. Bedrijven die niet op een verantwoorde manier krediet verstrekken kunnen ten onrechte een grotere markt bedienen en hierdoor een oneigenlijk voordeel behalen, stelt de toezichthouder.

Tinka zegt de boete te accepteren en tekent naar eigen zeggen geen beroep aan. Ook erkent het bedrijf “de fouten die in het verleden zijn gemaakt”. Het bedrijf benadrukt dat de fouten in de dossiers kwamen door “onbedoelde afwijkingen in het geautomatiseerde acceptatieproces”. Het bedrijf neemt naar eigen zeggen alle benodigde maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen. De kredietverstrekker gaat klanten compenseren die ten onrechte een krediet hebben ontvangen, bijvoorbeeld door het kwijtschelden van aflossingstermijnen die nog open staan.