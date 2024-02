Centric eist via rechter dat CapGemini personeel overneemt

Het geplaagde IT-bedrijf Centric wil vrijdag bij de rechtbank in Utrecht afdwingen dat Capgemini personeel overneemt nu de laatste een klus voor De Nederlandsche Bank (DNB) heeft overgenomen van het bedrijf. IT-dienstverlener Capgemini beheert nu de datacentra van de bank, maar Centric vindt dat het daarmee ook de verplichting heeft om de eerder betrokken personeelsleden van het bedrijf over te nemen.

Er zou volgens Centric, dat lange tijd geplaagd is door een ruzie in het privéleven van oprichter Gerard Sanderink, sprake zijn geweest van een ‘overgang van onderneming’ en daarom zou het personeel volgens de wet moeten meeverhuizen. Capgemini is het daar niet mee eens.

De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam besliste in november 2022 dat de voormalig Centric-baas Sanderink moest vertrekken als bestuurder. Hij zou niet meer in staat zijn rationele beslissingen te nemen over het bedrijf met grote belangrijke klanten en 2500 werknemers. DNB nam in augustus vorig jaar definitief afscheid van Centric.

Sanderink had jarenlang ruzie met zijn ex Brigitte van Egten, wat tot een aantal rechtszaken wegens smaad leidde. Sanderink werd door de ondernemingskamer ook geschorst als topman van bouwbedrijf Strukton.