Duitsland: geen milieueffectrapportage voor windpark op zee

Duitsland overweegt de verplichte milieueffectrapportages voor de aanleg van nieuwe windparken op zee te schrappen om zo meer vaart te maken met windenergie. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van inzage in wetsvoorstellen van het Duitse ministerie van Economische Zaken. Nu zorgen die rapporten nog geregeld voor vertraging bij de aanleg van offshore windmolens.

Volgens het plan zullen die uitgebreide rapportages niet meer nodig zijn om goedkeuring te krijgen voor de bouw van windturbines op zee, tenzij er aanzienlijke gevolgen zijn voor buurlanden. Ook bij de aanleg van stroomkabels en andere infrastructuur voor offshore windmolens zouden die onderzoeken om de effecten op natuur en milieu in kaart te brengen niet langer noodzakelijk zijn.

Duitsland heeft een doelstelling om in 2030 minstens 80 procent van de stroomproductie uit duurzame bronnen te halen. Vorig jaar was dat nog meer dan helft van de stroomproductie. Dat zou betekenen dat de productiecapaciteit op zee fors moet toenemen. In 2045 moet de grootste economie van Europa helemaal klimaatneutraal zijn.

Duitse brancheorganisaties hebben al langer gepleit voor versoepeling van regelgeving rond vergunningen voor nieuwe windparken, op zee en ook op land.