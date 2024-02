Failliet e-bikemerk QWIC maakt doorstart

Het Nederlandse e-bikemerk QWIC maakt een doorstart, heeft de curator vrijdag bekendgemaakt. Een consortium van investeerders heeft daarover overeenstemming bereikt. “De nieuwe eigenaren zullen op zeer korte termijn met alle dealers contact opnemen over garanties en de levering van orders waaronder QWIC-onderdelen en e-bikes”, aldus de curator.

Consumenten krijgen na 1 maart meer informatie. Het in 2006 opgerichte QWIC behoort tot de bekendere e-bikemerken van Nederland en verkocht naar eigen zeggen 200.000 fietsen. In november verklaarde de rechtbank in Amsterdam het bedrijf failliet. Kort daarvoor was al bekend dat de fietsenfabrikant in de financiële problemen zat.

QWIC-directeur Taco Anema zei eerder dat het faillissement onder meer kwam door een onverwachte voorgenomen navordering van de douane van zo’n 12 miljoen euro aan invoerbelasting. Die kwam bovenop moeilijke omstandigheden op de markt voor e-bikes.

Zo ging VanMoof, een andere e-bikefabrikant uit Amsterdam, ook op de fles vorig jaar. Dat bedrijf leed jarenlang forse verliezen, onder andere door hoge reparatiekosten die onder de garantieregeling vielen. VanMoof maakte ook een doorstart, onder de hoede van een fabrikant van elektrische steppen, het Britse Lavoie.