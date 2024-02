Flink meer fraudemeldingen in 2023, met name via WhatsApp en sms

Het aantal fraudemeldingen is vorig jaar flink gestegen, komt naar voren uit cijfers van de Fraudehelpdesk. In totaal ging het om ruim 57.000 meldingen, tegen meer dan 51.000 een jaar eerder. Mensen deden vooral vaker melding van valse sms’jes, waar ook WhatsAppberichten onder vallen.

Dat ging om in totaal bijna 16.000 meldingen, tegen ruim 4000 een jaar eerder. De Fraudehelpdesk heeft het dan bijvoorbeeld over het bekende berichtje van een familielid dat om geld vraagt. Ook ontving het fraudeloket veel meldingen van zogeheten phishing-sms’jes. Daar staan valse betaalverzoeken in die zogenaamd worden gedaan door de bank, de Belastingdienst of het Centraal Justitieel Incassobureau.

De meeste financiële schade leden gedupeerden van beleggingsfraude, waarbij mensen bijvoorbeeld verleid worden te investeren in waardeloze of nepaandelen. Dat ging in 2023 om meer dan 20 miljoen euro, tegen bijna 15 miljoen euro een jaar eerder. Beleggingsfraude is nog altijd goed voor het grootste deel van de totale financiële schade als gevolg van fraude. Het totale schadebedrag lag vorig jaar ruim een miljoen euro hoger dan in 2022, op meer dan 44 miljoen euro.