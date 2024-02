Klein plusje voor AEX, TomTom uitblinker op Damrak na cijfers

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein plusje het weekend ingegaan. Daarmee werd de opmars van de hoofdgraadmeter op het Damrak naar een nieuw recordniveau voorzichtig doorgezet. Navigatiedienstverlener TomTom was een uitblinker dankzij goed ontvangen resultaten.

De AEX eindigde uiteindelijk iets hoger op 822,53 punten. Kort na opening wist de Amsterdamse hoofdindex kortstondig op 827,57 punten de hoogste slotstand ooit te evenaren. Die werd op 17 november 2021 bereikt. De hoogste tussentijdse stand ooit werd op 18 november 2021 aangetikt op 829,66 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 885,22 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent, Londen ging licht omlaag.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 sprong TomTom ruim 11 procent omhoog. TomTom is vorig jaar verder gegroeid omdat het bedrijf steeds meer werk heeft vanuit de auto-industrie. De Amsterdamse onderneming profiteerde daarbij van een toegenomen autoverkoop en hogere productie van fabrikanten die haar kaarten en navigatiediensten afnemen. TomTom heeft klanten als bijvoorbeeld Volkswagen, Renault en Hyundai.