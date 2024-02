Meta en Amazon honderden miljarden meer waard op beurs

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, en webwinkelconcern Amazon zijn vrijdag honderden miljarden meer waard geworden op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers op Wall Street reageerden verheugd op de sterke resultaten en vooruitzichten van de beide grote Amerikaanse techbedrijven. Het aandeel Meta werd kort na opening ruim 17 procent hoger gezet en Amazon kreeg er meer dan 7 procent bij. De gezamenlijke beurswaarde van Meta en Amazon steeg daarmee met tot meer dan 280 miljard dollar (circa 260 miljard euro).

Meta wist de winst in de laatste drie maanden van 2023 te verdrievoudigen, mede dankzij kostenbesparingen. Zo schrapte het bedrijf in de afgelopen jaren duizenden banen. De forse winst stelt Meta in staat voor het eerst kwartaaldividend uit te keren. Ook wil het bedrijf voor nog eens 50 miljard dollar extra aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen. Als Meta ook in de komende kwartalen dividend blijft uitkeren, kan topman Mark Zuckerberg zelf zo’n 700 miljoen dollar extra verdienen aan dividend dit jaar.

Amazon, dat in de afgelopen jaren ook fors heeft gesneden in het personeelsbestand, wist de winst flink op te voeren. Het bedrijf kende daarnaast een sterke feestdagenperiode, met recordverkopen tijdens de koopjesfestijnen Black Friday en Cyber Monday. Ook clouddivisie AWS liet verdere groei zien.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat er in januari 353.000 banen zijn bijgekomen. Dat was veel meer dan verwacht. De banengroei speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 38.371 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 4910 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 15.431 punten.

Apple, dat ook met cijfers kwam, zakte 2,4 procent. De iPhone-maker zag de verkopen afgelopen kwartaal weer licht stijgen, na vier kwartalen van krimp op rij. De verkopen in de belangrijke Chinese markt daalden echter sterker dan verwacht. Apple kampt in China met lagere consumentenbestedingen en veel concurrentie.