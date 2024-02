Meta-topman Mark Zuckerberg in een klap rijker dan Bill Gates

Topman Mark Zuckerberg van Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft zijn vermogen vrijdag met ruim 27 miljard dollar zien stijgen tot bijna 170 miljard dollar. Daarmee is hij nu rijker dan Microsoft-medeoprichter Bill Gates. Beleggers waren te spreken over de donderdag gepresenteerde resultaten van Meta, waardoor de beurswaarde van het bedrijf een flinke boost kreeg.

Gates voerde jarenlang de ranglijst aan van rijkste personen ter wereld. Hij staat nu op de vijfde plaats, Zuckerberg op de vierde plek. Bovenaan staat Tesla-topman en eigenaar van socialmediaplatform X Elon Musk, met een vermogen van ruim 200 miljard dollar.

De goede resultaten van Meta hebben het bedrijf in staat gesteld om voor het eerst kwartaaldividend uit te keren. Aandeelhouders krijgen daardoor 50 cent per aandeel. Ook van dat besluit profiteert Zuckerberg, die zelf over 350 miljoen Meta-aandelen beschikt. Daarmee bedraagt zijn totale dividenduitkering 175 miljoen dollar, volgens verzamelde data door persbureau Bloomberg.

Het vermogen van Zuckerberg kreeg twee jaar geleden nog een flinke knauw, toen de centrale banken hun rentes flink verhoogden om de inflatie terug te dringen. Met name techaandelen hebben daaronder geleden. Daardoor bedroeg het vermogen van Zuckerberg aan het einde van 2022 nog 35 miljard dollar.