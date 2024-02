Opdrachten voor auto-industrie zorgen voor groei bij TomTom

Navigatiedienstverlener TomTom is vorig jaar verder gegroeid omdat het bedrijf steeds meer werk heeft vanuit de auto-industrie. Het Nederlandse bedrijf, met hoofdkantoor in Amsterdam, profiteerde daarbij van een toegenomen autoverkoop en hogere productie van autofabrikanten die zijn kaarten en navigatiediensten afnemen.

TomTom verdient zijn geld nu vooral door zijn kaarttechniek te verkopen aan autoconcerns als Volkswagen, Renault, Hyundai en Peugeot die de kaarten in de infotainmentsystemen van voertuigen inbouwen.

De jaaropbrengst kwam in totaal bijna een tiende hoger uit op een kleine 585 miljoen euro. De omzet die te linken is aan het werk voor de auto-industrie steeg met 32 procent en is inmiddels goed voor meer dan de helft van alle inkomsten.

Daarentegen liet de verkoop van navigatieapparaten aan consumenten een verdere omzetdaling zien, van 6 procent. De consumententak is al jaren aan het krimpen, want veel mensen gebruiken geen los navigatieapparaat meer.

Er ging wel een nettoverlies in de boeken bij TomTom, maar dit was met 21 miljoen euro veel kleiner dan de bijna 103 miljoen euro van het voorgaande jaar. Het terugbrengen van het jaarverlies is onder meer te danken aan kostenbesparingen als gevolg van een eerdere reorganisatie, die honderden medewerkers hun baan kostte.

Voor 2024 hoopt de onderneming op verdere omzetgroei. Topman Harold Goddijn zegt dat er inmiddels zoveel orders binnen zijn uit de auto-industrie dat die bij elkaar wel 2,5 miljard euro aan omzet kunnen opleveren. Dat is dan verspreid over meerdere jaren. Voor dit jaar rekent het bedrijf op 570 miljoen tot 610 miljoen euro aan opbrengsten.

TomTom kondigde in december ook een verdere samenwerking met Microsoft aan. Met behulp van Microsoft-technologie op het vlak van kunstmatige intelligentie wil het bedrijf nieuwe diensten op de markt zetten. De functies moeten het gemakkelijker maken om al pratend informatie- of navigatiesystemen van de auto aan te sturen.