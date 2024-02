Openbaar vervoer in heel Duitsland ontregeld door stakingen

Het openbaar vervoer is vrijdag in heel Duitsland ontregeld door een 24-uursstaking. De landelijke staking werd begin deze week aangekondigd door de Duitse vakbond Verdi. De vakbond riep de 90.000 medewerkers van meer dan 130 lokale vervoerders op het werk neer te leggen uit onvrede over de vastgelopen onderhandelingen over een hoger loon en betere arbeidsomstandigheden.

In alle Duitse deelstaten, behalve Beieren, wordt volgens de vakbond actiegevoerd. Centraal in de eisen van Verdi staan verbeterde arbeidsomstandigheden, waarin kortere werktijden en meer vakantierechten. De vakbond eist daarnaast hogere lonen en een eenmalige betaling van 3000 euro ter compensatie van de inflatie.

Duitsland wordt de laatste tijd getroffen door meerdere stakingen in de vervoerssector. Donderdag leidde een staking van het beveiligingspersoneel op elf Duitse luchthavens al tot zo’n 1100 annuleringen of vertragingen van vluchten waardoor 200.000 reizigers werden getroffen, meldde de Duitse luchthavenvereniging ADV. Op de luchthaven in Hamburg zullen de verstoringen ook vrijdag aanhouden. Het grondpersoneel staakt daar tot middernacht.

Vorige week legden Duitse treinmachinisten al massaal het werk neer. Die staking begon woensdag en pas maandag reed het personenvervoer over het spoor weer volgens de dienstregeling. Daarmee was het de langste spoorwegstaking in Duitsland ooit. Vakbond GDL en spoorwegbedrijf Deutsche Bahn hebben nu afgesproken weer te onderhandelen en dat er tot zeker 3 maart geen acties meer volgen op het spoor.