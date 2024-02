President Turkse centrale bank treedt af

De Turkse centralebankpresident Hafize Gaye Erkan is afgetreden na ruim een half jaar de functie te hebben vervuld. Erkan heeft president Recep Tayyip Erdogan om haar ontslag gevraagd. Ze was in opspraak geraakt, omdat haar vader betrokken zou zijn geweest bij beslissingen van de centrale bank. Dat heeft Erkan ontkend.

Erkan sprak bij haar besluit over een aanval op haar reputatie op sociale media door de zaak. Om haar familie en jonge kind te beschermen legt ze haar functie neer. Het Turkse ministerie van Financiën zei dat het om een persoonlijk besluit gaat.

Ze was de eerste vrouwelijke gouverneur van de Turkse centrale bank en werkte voorheen voor de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. De 44-jarige Erkan werd in juni benoemd tot centralebankpresident. Ze had als belangrijkste taak het rentebeleid te normaliseren in Turkije, dat kampt met een torenhoge inflatie.

De afgelopen vijf jaar baarde het Turkse monetaire beleid nog opzien. Onder druk van Erdogan verlaagde de centrale bank de rentetarieven toen de prijzen hard begonnen te stijgen. Doorgaans zijn renteverhogingen juist een middel om de inflatie te bestrijden. Onder Erkan heeft de centrale bank de rente verhoogd naar 45 procent.