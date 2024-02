Rabobank in beroep tegen miljoenenboete EU om kartelvorming

Rabobank gaat in beroep tegen een boete van ruim 26 miljoen euro van de Europese Commissie. Die werd in november opgelegd omdat de bank volgens Brussel geheime afspraken had gemaakt met Deutsche Bank over de handel in staatsobligaties. Rabobank wil verder geen onderbouwing geven voor het besluit.

Met de verboden afspraken schonden Deutsche Bank en Rabobank tussen 2006 en 2016 Europese concurrentieregels, oordeelde de Europese Commissie vorig jaar. Handelaren van de beide banken in Frankfurt en Londen zouden via e-mails en in chatrooms heimelijk contact hebben onderhouden. Ze maakten afspraken over het verder verhandelen van geveilde staatsobligaties in euro’s, op de zogenoemde secundaire markt. Zo waarschuwden ze elkaar als hun tarieven te ver uiteenliepen en stelden die dan bij.

Deutsche Bank heeft een boete weten te ontlopen, omdat deze bank het kartel had opgebiecht. Kort nadat het oordeel van de Europese Commissie bekend was geworden, overwoog Rabobank al beroep aan te tekenen.