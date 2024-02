Trump zal bij verkiezingswinst Fed-baas Powell niet herbenoemen

Donald Trump zal voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve niet herbenoemen als hij wordt gekozen tot president van de Verenigde Staten. Dat heeft Trump gezegd tegen nieuwszender Fox. Ook stelt Trump dat Powell zittend president Joe Biden wil steunen door de rente te verlagen.

Trump benoemde Powell nog als Fed-voorzitter in 2018. Hij volgde toen Janet Yellen op die nu minister van Financiën is onder Biden. Biden benoemde Powell vervolgens in 2021 voor een tweede termijn. Die termijn loopt in 2026 af.

Maar Trump gunt Powell dus geen derde termijn als hij weer president zou worden. Trump heeft in het verleden vaker fel uitgehaald naar het beleid van de Fed onder Powell.

Om de inflatie aan te pakken heeft de Fed de rente fors verhoogd. Maar nu wordt verwacht dat de centrale bank dit jaar gaat beginnen met het verlagen van de rente. Trump stelt dat Powell daarmee de Democraten zal helpen bij de presidentsverkiezingen in november. Door een lagere rente wordt de economie namelijk gesteund, door bijvoorbeeld dalende rentekosten.

Trump zei verder dat de recordstanden op de Amerikaanse aandelenbeurzen zijn te danken aan de hoop bij beleggers dat hij terugkeert in het Witte Huis.