Vrachtwagenbouwer DAF treft Duitse schikking voor kartelfraude

Het in Eindhoven gevestigde DAF heeft in Duitsland met tientallen bedrijven waaronder spoormaatschappij Deutsche Bahn een grote schikking getroffen voor de jarenlange kartelfraude bij de verkoop van vrachtwagens. De partijen maakten geen bedrag bekend, maar eerder was er een gerechtelijke eis van 500 miljoen euro in de zaak. Ook had DAF-moederbedrijf Paccar al een vergelijkbaar bedrag opzijgezet.

De Europese Commissie legde DAF en branchegenoten MAN, Daimler, Iveco en Volvo/Renault eerder al boetes op van in totaal bijna 3 miljard euro. De fabrikanten hadden onder meer prijsafspraken gemaakt voor het doorvoeren van uitstootbeperkende maatregelen, waarmee zij die kosten doorberekenden aan de klant. Dat mag niet.

Deutsche Bahn treft de schikking ook namens ongeveer veertig andere bedrijven en organisaties, waaronder het Duitse leger en enkele luchthavens. Alleen Deutsche Bahn kocht in de periode van de kartelvorming, tussen 1997 en 2011, al duizenden DAF-vrachtwagens.

Met de andere fabrikanten is het Deutsche Bahn nog niet gelukt om tot een schikking te komen. Bestuurslid Martin Seiler hoopt dat dit binnenkort wel lukt en dat een langslepend juridisch proces kan worden voorkomen. De zaak tegen DAF liep al sinds 2017.