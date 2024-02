ECB moet reageren op minder hoge prijsstijgingen, zegt bestuurslid

De Europese Centrale Bank (ECB) moet reageren op de minder hard stijgende consumentenprijzen, zei ECB-bestuurslid Mario Centeno tijdens een conferentie. “De inflatie daalt heel snel, eigenlijk sneller dan die steeg. Het monetaire beleid zou daarop moeten reageren.”

Door een recordreeks van renteverhogingen door de ECB is de inflatie veel minder hoog dan tijdens de piek in 2022. Mogelijk gaat de rente dit jaar weer naar beneden, maar de centrale bank is voorzichtig met aangeven wanneer dit precies kan. De beleidsbepalers van de ECB willen eerst meer bewijs zien dat de inflatie naar het doel van 2 procent gaat.

Centeno zegt niet wanneer de rente volgens hem omlaag kan. “We zorgen ervoor dat de rente omlaag gaat als dat moet”, zegt Centeno, die ook het hoofd van de Portugese centrale bank is. De verlaging blijft volgens hem wel langere tijd beperkt “om ervoor te zorgen dat de inflatie niet terugkomt”.

Het Europese statistiekbureau Eurostat meldde eerder deze week dat de inflatie in januari licht is afgenomen tot 2,8 procent vergeleken met januari 2023. De consumentenprijzen daalden van maand op maand met 0,4 procent.