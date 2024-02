Beleggers maken zich op voor drukke week vol bedrijfsresultaten

Beleggers kunnen zich weer opmaken voor een drukke beursweek. Op het Damrak komen onder meer betaalbedrijf Adyen en verfconcern AkzoNobel met kwartaalresultaten. Ook grote bedrijven als Unilever, Walt Disney en McDonald’s openen de boeken. Op macro-economisch gebied maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de definitieve inflatiecijfers voor januari bekend.

Adyen behoorde in 2023 nog tot de verliezers op Beursplein 5, waar het betaalbedrijf 9 procent aan beurswaarde verloor. Adyen kwam in de zomer van vorig jaar onder zware koersdruk te staan na tegenvallende resultaten. Vanaf november wist het bedrijf het vertrouwen weer wat te herstellen, na een investeerdersdag. Zo sprak Adyen de verwachting uit tot en met 2026 jaarlijks flink te kunnen groeien.

AkzoNobel, dat verfproducten van de merken als Sikkens en Flexa verkoopt, profiteerde in de maanden juli tot en met september nog van hogere verkoopprijzen en lagere grondstofkosten. Topbestuurders Greg Poux-Guillaume en Maarten de Vries verwachtten bij de presentatie van de resultaten over het derde kwartaal echter niet dat de prijzen weer snel omlaag zouden gaan.

Unilever zag de omzet in het derde kwartaal van vorig jaar nog stijgen als gevolg van prijsverhogingen. Het bedrijf ontkende daarbij te profiteren van de wereldwijde prijsstijgingen, ondanks de beschuldigingen van ‘graaiflatie”, het opvoeren van de winst door prijsverhogingen. Bij de update over de prestaties in het derde kwartaal gaf Unilever geen exacte cijfers over winst en winstmarges. In het eerste halfjaar steeg de operationele winstmarge op jaarbasis licht tot 17,1 procent.

Beleggers op Wall Street zullen bij de resultaten van McDonald’s kijken naar de verkopen in het Midden-Oosten en de regio daarbuiten. Topman Chris Kempczinski van de Amerikaanse fastfoodketen liet begin dit jaar nog weten dat de verkoop daar terugliep door de oorlog in Gaza. Zo had McDonald’s te maken met een boycot, nadat op sociale media foto’s en filmpjes waren verschenen van McDonald’s-restaurants in Israël die maaltijden uitdeelden aan soldaten.

Verder komt het CBS donderdag met de definitieve cijfers over de inflatie in januari. Uit de voorlopige cijfers die het statistiekbureau afgelopen week publiceerde, kwam naar voren dat het dagelijks leven vorige maand 3,2 procent duurder was geworden in vergelijking met een jaar eerder. Dat is een toename ten opzichte van de 1,2 procent in december.