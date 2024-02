CPJ: 85 journalisten gedood sinds begin Gaza-oorlog, 19 nog vast

Volgens journalistenorganisatie Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) zijn er sinds het begin van de oorlog in de Gazastrook 85 journalisten gedood. Onder hen zouden 78 Palestijnen, 4 Israëliërs en 3 Libanezen zijn. Uit een recent verschenen rapport blijkt verder ook dat er sinds 7 oktober zeker 25 Palestijnse journalisten door Israël zijn gearresteerd, negentien van hen zouden nog vastzitten.

Volgens Verslaggevers zonder Grenzen, een andere belangenorganisatie, wordt een meerderheid van dat aantal gedetineerden sindsdien “zonder enige aanklacht” vastgehouden in gevangenissen op de Westelijke Jordaanoever. Naast het aantal gemelde omgekomen journalisten raakten er volgens de tellingen van CPJ in totaal zestien gewond, worden er nog altijd vier vermist en is een onbekend aantal slachtoffer geweest van geweldsincidenten, bedreigingen, censuur of heeft familieleden verloren.

Sherif Mansour, programmacoördinator van CPJ voor Noord-Afrika en het Midden-Oosten, benadrukte eerder dat “journalisten burgers zijn die belangrijk werk doen in tijden van crisis en geen doelwit mogen zijn van strijdende partijen”. Het zijn volgens hem journalisten in Gaza die het meest te lijden hebben onder de oorlog. “Velen hebben collega’s, families en hun werkplekken verloren en zijn op de vlucht geslagen. Op zoek naar veiligheid terwijl er geen veilige haven of uitgang is.”

Begin deze maand omschreef CPJ-voorzitter Jodie Ginsberg de oorlog tussen Israël en Hamas als “dodelijkste conflict voor journalisten dat het CPJ ooit heeft gevolgd”. Zo vielen er in de eerste tien weken van het conflict meer doden dan er ooit zijn geteld in een heel kalenderjaar in een land.