Internetconcern Tencent heeft 120 medewerkers ontslagen om fraude

Internet- en gamebedrijf Tencent heeft vorig jaar meer dan 120 medewerkers ontslagen omdat zij anti-frauderegels hebben overtreden. Het gaat dan bijvoorbeeld om corruptie en verduistering, meldt het Chinese internetconcern in een verklaring.

Tencent heeft gedurende 2023 ruim zeventig overtredingen geconstateerd, staat in de verklaring. Op basis daarvan zijn medewerkers ontslagen, maar er zijn ook bijna twintig mensen aangegeven. Een van die medewerkers is inmiddels veroordeeld voor “verduistering van bedrijfseigendommen”. Daarvoor heeft de persoon in kwestie vier jaar cel gekregen en een boete van omgerekend bijna 13.000 euro, aldus de verklaring van Tencent.

Het ontslagen personeel werkte op verschillende afdelingen binnen het bedrijf, dat momenteel ruim 100.000 werknemers telt. Tencent-medeoprichter Ma Huateng heeft twee jaar geleden al zijn zorgen geuit over het corruptieniveau binnen het concern dat hij als “schokkend” omschreef. Hij heeft toen maatregelen beloofd.