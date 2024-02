Minder piloten in cockpit: vliegers maandag in actie om veiligheid

Verkeersvliegers willen maandag op Schiphol aandacht vragen voor een volgens hen “zorgelijke ontwikkeling in de luchtvaart”: het plan om nog maar één piloot in de cockpit te laten. Het betreft een plan van bijvoorbeeld vliegtuigfabrikant Airbus, waarbij technologie wordt ingezet om de nu nog aanwezige tweede piloot te vervangen. Maar volgens pilotenvakbond VNV is niet bewezen dat dit de veiligheid bevordert.

Sterker nog, twee samenwerkende vliegers in de cockpit zijn volgens VNV essentieel. “Internationale studies en de praktijk tonen aan dat de mens de essentiële factor is voor een hoge veiligheidsstandaard in de luchtvaart. Een systeem ontbreekt het bijvoorbeeld aan creativiteit, veerkracht, leiderschap, teamwerk en overlevingsinstinct”, bepleit de pilotenbond. “Wij staan achter nieuwe technologie die ten goede komt aan die veiligheid. Twee piloten die samenwerken met die technologie, brengen de veiligheid naar een hoger niveau.”

Naast vliegtuigfabrikanten lijkt ook de Europese luchtvaartautoriteit EASA volgens VNV niet helemaal onwelwillend tegenover de plannen te staan. Zo heeft de toezichthouder vorig jaar al aangegeven te overwegen in 2027 op beperkte schaal vluchten toe te staan waar delen door één piloot worden gevlogen. De EASA achtte het toen echter “absoluut niet realistisch” dat tegen 2030 alle vliegtuigen bemand zijn door een enkele piloot. Dat had onder meer te maken met automatisering die nog niet ver genoeg gevorderd was.

VNV vraagt de luchtvaartpartijen “om niet te gokken met de veiligheid en het vervangen van een piloot door onbewezen technologie te stoppen”. De bond doet die oproep samen met andere internationale pilotenbonden. Verder wil VNV een onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek naar de plannen. Dat moet zich richten op de “medische en psychologische implicaties”, maar ook op de kosten en baten van het weghalen van een vlieger uit de cockpit.