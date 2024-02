Omzet Suezkanaal gehalveerd in januari, zegt kanaalautoriteit

De Suez Canal Authority (SCA) heeft de omzet in januari bijna zien halveren ten opzichte van dezelfde maand in 2023. Dat zei SCA-topman Osama Rabie in een programma op de Egyptische televisie. De daling komt door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op schepen in de Rode Zee. Daardoor hebben veel grote rederijen besloten de route te vermijden.

De inkomsten kwamen afgelopen maand uit op 428 miljoen dollar, omgerekend zo’n 395 miljoen euro, zei Rabie. Een jaar eerder was dat nog 804 miljoen dollar. Ook het aantal schepen dat door het Suezkanaal voer daalde, met 36 procent op jaarbasis. De route is een belangrijke voor de wereldwijde handel, maar ook een belangrijke inkomstenbron voor Egypte.

“Dit is de eerste keer dat het Suezkanaal betrokken is bij een crisis als deze”, zei Rabie op de Egyptische televisie. “Vroeger was elke maand beter dan de vorige en elk jaar beter dan de voorgaande.” Maar dat is inmiddels dus veranderd. Over heel 2023 kwam het totaal aan inkomsten nog uit op ruim 10 miljard dollar.

Door Iran gesteunde Houthi-rebellen vallen sinds enkele maanden bijna dagelijks westerse schepen aan in de Rode Zee, om steun te betuigen aan Hamas in de oorlog met Israël. Uit veiligheidsoverwegingen mijden rederijen daardoor de doorvaarroute, waar het Suezkanaal onderdeel van is. Zij kiezen er bijvoorbeeld voor om via Kaap de Goede Hoop te varen, het meest zuidelijke puntje van Afrika.