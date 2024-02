Vitens: we moeten anders met drinkwater omgaan in Nederland

De watersystemen in Nederland staan onder druk en daarom zullen we anders met drinkwater om moeten gaan. Ook de politiek. Die boodschap had topman Jelle Hannema van drinkwaterbedrijf Vitens zondag in het televisieprogramma WNL op Zondag. Volgens hem moet er in sommige gebieden al nee worden verkocht aan bedrijven als zij een aansluiting op de waterleiding willen.

Hannema ziet vooral een rol weggelegd voor de politiek. Daar moeten volgens hem keuzes gemaakt worden. Zo zijn drinkwaterbedrijven als Vitens afhankelijk van vergunningen, bijvoorbeeld als zij de capaciteit willen uitbreiden. Die worden afgegeven door de provincies, die te maken hebben met verschillende belangen, zoals de natuur, landbouw en de woningbouw. Maar als provincies een vergunning geven waarmee drinkwaterbedrijven meer water kunnen winnen, daalt het grondwaterpeil wat de landbouw en natuur niet ten goede komt.

De Vitens-topman vraag de politiek dan ook om de zorgplicht die drinkwaterbedrijven hebben serieus te nemen, met name op de korte termijn. Voor de lange termijn investeert Vitens al in het verduurzamen van het drinkwatersysteem. Maar dat duurt nog enkele tientallen jaren. “Op korte termijn moeten we dus accepteren dat er suboptimale situaties zijn. Dat betekent dat de drinkwatervoorziening ten koste gaat van andere belangen”, aldus Hannema.

Het is volgens hem aan de politiek om die belangen af te wegen, al moeten kortetermijnoplossingen nu wel snel getroffen worden. “Dan kan je net buiten de gevarenzone blijven, maar het blijft precair.”

Hannema reageerde onder meer op een publicatie van De Telegraaf eerder deze week. Op basis van een analyse constateerde de krant dat de bouw van 300.000 woningen mogelijk op het spel staat, omdat deze niet aangesloten kunnen worden op de waterleiding. Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vertelde dat de problemen in Groningen, de Achterhoek, West-Brabant en Zuid-Holland al “echt knellend” waren.