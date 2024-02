AEX stevent af op hoger begin van drukke beursweek

De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een licht hoger begin van een nieuwe drukke beursweek. In Amsterdam komen later deze week hoofdfondsen als verfconcern AkzoNobel, betaalbedrijf Adyen, levensmiddelenconcern Unilever en staalproducent ArcelorMittal met cijfers. Buiten het Damrak openen grote bedrijven als McDonald’s, UBS, Disney, Uber, Siemens en Ford de boeken.

De stemming op de beursvloeren blijft terughoudend. Beleggers kauwen nog na op het sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag. Ook zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in een interview met het tv-programma 60 Minutes dat de centrale bank waakzaam blijft om het rentetarief niet te snel te verlagen. Vorige week liet Powell al bij het rentebesluit weten dat de Fed geen haast heeft om de rente te verlagen.

De Aziatische beurzen gingen maandag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent en de beurs in Shanghai verloor 1 procent. De Chinese beurstoezichthouder beloofde zondag de aandelenmarkten in het land te stabiliseren na de wilde koersschommelingen afgelopen vrijdag, en hard op te treden tegen handel met voorkennis, fraude en andere illegale activiteiten.

Op het Damrak blijft TomTom in de belangstelling staan. De navigatiedienstverlener werd vrijdag ruim 11 procent meer waard dankzij goed ontvangen jaarresultaten.

Bij de AEX-fondsen noteert ASML ex dividend. Dat betekent dat het aandeel van de chipmachinefabrikant geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. De koers van het aandeel zakt daardoor doorgaans met ongeveer de waarde van het dividend.

Logistiek vastgoedbedrijf CTP kondigde aan zijn Duitse portefeuille uit te breiden met de aankoop van een industrieel en commercieel terrein van 39.000 vierkante meter nabij Stuttgart. Het bedrijf wil het gebied ombouwen tot een duurzaam hightech park, dat in 2029 klaar moet zijn.

De Europese beurzen sloten vrijdag gemengd, waarbij de AEX een fractie won tot 822,53 punten. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex met een plus van 0,4 procent op 38.654,42 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1,7 procent, dankzij de sterke koerswinsten van Meta Platforms en Amazon.

De euro was 1,0776 dollar waard, tegen 1,0783 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 72,47 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 77,64 dollar per vat.