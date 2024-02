Britten importeren Russische olie via maas in wet, meldt BBC

Het Verenigd Koninkrijk importeert nog steeds miljoenen vaten Russische olie, ondanks de sancties die zijn opgelegd aan Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de BBC naar aanleiding van twee afzonderlijke onderzoeksrapporten, die de Britse nieuwszender heeft ingezien. Door een maas in de wet wordt namelijk Russische ruwe olie geraffineerd in landen als India en China en doorverkocht aan het Verenigd Koninkrijk.

Hoewel deze constructie officieel niet illegaal is en niet in strijd is met het Russische olieverbod, ondermijnt het volgens critici wel de sancties die er juist voor moeten zorgen dat Rusland minder geld heeft voor de oorlog in Oekraïne. De Britse regering ontkent dat er sinds 2022 enige import van Russische olie heeft plaatsgevonden.

Een woordvoerder van de regering verklaarde wel dat de internationaal erkende zogeheten ‘oorsprongsregels’ bepalen dat ruwe olie, eenmaal geraffineerd in een ander land, voor handelsdoeleinden wordt geclassificeerd als afkomstig uit dat raffinageland. Die regels voor raffinage maken het mogelijk dat producten gemaakt van Russische ruwe olie op Britse bodem terechtkomen.

Het Centrum voor Onderzoek naar Energie en Schone Lucht (CREA) meldde in een onderzoeksrapport dat de maas in de wet betekende dat landen als India en China, die Rusland geen sancties hebben opgelegd, legaal Russische ruwe olie kunnen importeren en deze kunnen raffineren tot olieproducten zoals vliegtuigbrandstof en diesel. Vervolgens exporteren ze die producten naar landen als het Verenigd Koninkrijk en de EU.

In een afzonderlijk onderzoeksrapport schatte campagnegroep Global Witness dat in 2023 ongeveer 5,2 miljoen vaten geraffineerde aardolieproducten, geproduceerd uit Russische ruwe olie, in het Verenigd Koninkrijk werden geïmporteerd. Het merendeel was vliegtuigbrandstof, waarvan de onderzoekers beweren dat deze bij een op de twintig Britse vluchten werd gebruikt.

Volgens beide rapporten heeft de maas in de wet het Kremlin indirect meer dan 100 miljoen pond (zo’n 118 miljoen euro) aan belastinginkomsten opgeleverd. De onderzoekers stellen daarnaast dat het grootste deel van de import voornamelijk afkomstig was van drie olieraffinaderijen in India, samen met negen andere in verschillende landen, waaronder China.