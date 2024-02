Chipbedrijven helpen AEX-index aan kleine winst

Chipbedrijven Besi, ASML en ASMI hebben er maandag nipt voor gezorgd dat de AEX-index op het Damrak met een verlies de handel uitging. Vooral toeleverancier van halfgeleiders Besi was gewild, met een plus van bijna 2 procent. Branchegenoten ASML en ASMI vormden de rest van de kopgroep met winsten van rond de 1 procent.

De AEX-index eindigde 0,2 procent hoger, op 824,29 punten. Daardoor kwam het puntenrecord van 829,66 punten uit november 2021 maar een fractie dichterbij. De MidKap verloor 0,4 procent tot 881,90 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,1 procent.

De stemming op de beursvloeren bleef terughoudend. Beleggers kauwden onder meer na op het sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag en maakten zich op voor een nieuwe drukke beursweek. In Amsterdam komen later deze week hoofdfondsen als verfconcern AkzoNobel, betaalbedrijf Adyen, levensmiddelenconcern Unilever en staalproducent ArcelorMittal met cijfers.

Navigatiedienstverlener TomTom opende vrijdag al de boeken en profiteerde daar ook maandag nog van. Na de koerswinst van ruim 11 procent van voor het weekend werd het aandeel maandag nog bijna 4 procent meer waard.

ArcelorMittal was de hekkensluiter in de AEX-index met een min van 2,6 procent. Het staalconcern komt later deze week met cijfers. Unilever kon in aanloop naar de bekendmaking van de resultaten rekenen op een plus van 0,9 procent.

Het Franse techbedrijf Atos kelderde 29 procent, nadat het bedrijf had laten weten met de banken te onderhandelen over een herfinanciering van zijn schuld. In Brussel klom Lotus Bakeries 19 procent. Beleggers waren duidelijk te spreken over de resultaten van de Belgische koekjesbakker van merken als Peijnenburg en Snelle Jelle.

UniCredit steeg 8 procent in Milaan, dankzij goed ontvangen resultaten van de Italiaanse bank. Société Générale verloor 1,5 procent in Parijs. De Franse bank schrapt ongeveer negenhonderd banen op het hoofdkantoor in Parijs als onderdeel van een kostenbesparingsprogramma.

De euro was 1,0777 dollar waard, tegen 1,0783 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 72,42 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 77,60 dollar per vat.