CNV vreest voor einde Nedcar na afhaken mogelijke opdrachtgever

Vakbond CNV vreest voor een definitief einde van de Limburgse autofabriek VDL Nedcar. Volgens de bond is er namelijk opnieuw een mogelijke opdrachtgever voor het bouwen van elektrische auto’s afgehaakt.

De fabriek in Born maakt de laatste jaren Mini’s voor autofabrikant BMW, maar die heeft dit contract per maart opgezegd. VDL heeft al duizenden medewerkers ontslag aangezegd en er is nog altijd geen nieuwe opdrachtgever gevonden.

Vakbondsbestuurder Ed Leunissen zegt dat de hoop de laatste tijd nog was gevestigd op een mogelijke klus van een investeringsmaatschappij uit Abu Dhabi voor het bouwen van hele dure auto’s. Maar dat gaat dus niet door, laat hij weten.

Echt als een verrassing komt het nieuws niet bij de bond. “Het duurde al veel te lang voordat er eindelijk duidelijkheid kwam. De 435 mensen die daarvoor nog in een soort stand-bystand stonden hebben vandaag het nieuws te horen gekregen.”

Leunissen legt uit dat wat overblijft in Born het zogeheten Mobiliteits Innovatiecentrum (MIC) is. Daar wordt vooral veel onderzoekswerk gedaan. Bij dit onderdeel werken enkele tientallen mensen, aldus de CNV’er.

Daarnaast verplaatst industrieconcern VDL, de eigenaar van de autofabriek, volgens de bond andere activiteiten naar Born. “Maar hele auto’s rollen er zeer waarschijnlijk niet meer van de band.”

VDL Nedcar wil het afhaken van de investeerder uit het Midden-Oosten niet bevestigen. “Wij gaan nooit in op trajecten over individuele voertuigprojecten”, zegt een woordvoerder.

“Wij zijn, zoals bekend, in gesprek met partijen waarmee we een brug willen slaan naar bredere activiteiten om Born te ontwikkelen tot een brede partner in duurzame mobiliteit. Daarover proberen we in de komende periode meer duidelijkheid te kunnen geven.”