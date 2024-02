Fed blijft waakzaam voor te snelle renteverlaging, zegt Powell

De Federal Reserve blijft waakzaam om het rentetarief in de Verenigde Staten niet te snel te verlagen. Dat zei Fed-voorzitter Jerome Powell in een interview met het Amerikaanse tv-programma 60 Minutes. Powell herhaalde daarbij dat Amerikanen waarschijnlijk tot na maart moeten wachten totdat de centrale bank de rente verlaagt, omdat de beleidsmakers meer bewijs willen zien dat de inflatie afstevent op 2 procent.

“Het gevaar van te vroeg handelen is dat de klus nog niet helemaal is geklaard, en dat de goede cijfers die we de afgelopen zes maanden hebben gehad op de een of andere manier geen echte indicator blijken te zijn voor waar de inflatie naartoe gaat”, zei Powell in het interview. Vorige week liet de Fed-voorzitter al bij het rentebesluit weten dat het nog te vroeg is om de overwinning uit te roepen dat de inflatie daadwerkelijk richting de doelstelling beweegt en geen haast te hebben met het verlagen van de rente.

Volgens Powell is het niet waarschijnlijk dat de beleidsmakers “dat niveau van vertrouwen” over het verloop van de inflatie al zullen hebben bij de rentevergadering in maart. Wel bevestigde hij dat de Fed dit jaar zal beginnen met het verlagen van de rente. “Op een paar na zijn alle beleidsmakers van mening dat het gepast zal zijn om het beleid van monetaire verkrapping terug te draaien door de rente dit jaar te verlagen. Dat is zeker ons basisscenario. We proberen gewoon het juiste moment te kiezen”, aldus Powell.