McDonald’s bij dalers op Wall Street na resultaten

McDonald’s behoorde maandag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De fastfoodketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, mede dankzij prijsverhogingen op de Amerikaanse thuismarkt. Internationaal vielen de verkopen volgens het concern echter tegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het aandeel verloor ruim 2 procent.

Topman Chris Kempczinski waarschuwde begin dit jaar al dat McDonald’s in het Midden-Oosten en ook buiten die regio minder verkoopt door de oorlog tussen Israël en Hamas. In sommige landen werden namelijk boycots tegen het fastfoodconcern afgekondigd, nadat op sociale media foto’s en filmpjes waren verschenen van McDonald’s-restaurants in Israël die maaltijden uitdeelden aan soldaten.

De algehele stemming op Wall Street was verder terughoudend. Beleggers kauwden nog na op het sterker dan verwachte banenrapport van afgelopen vrijdag. Ook zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in een interview met het tv-programma 60 Minutes dat de centrale bank waakzaam blijft om het rentetarief niet te snel te verlagen. Vorige week liet Powell al bij het rentebesluit weten geen haast te hebben om de rente te verlagen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 38.500 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,2 procent tot 4949 punten en techgraadmeter Nasdaq ging een fractie omlaag tot 15.620 punten. De Nasdaq steeg vrijdag nog 1,7 procent, mede door een forse koerswinst van Meta Platforms.

Cosmeticabedrijf Estée Lauder was populair bij beleggers na het aankondigen van een reorganisatieplan, waardoor 3000 banen verdwijnen. Het bedrijf achter de merken The Ordinary en Clinique kreeg er bij de opening 19 procent aan beurswaarde bij, wat de grootste sprong van het bedrijf is sinds 2011. Estée Lauder heeft in totaal zo’n 62.000 medewerkers.

Caterpillar steeg bijna 5 procent. De fabrikant van bouwmachines boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, dankzij een stijgende vraag en hogere prijzen van zijn machines. Het Nederlandse chipbedrijf NXP, dat na de slotbel in New York met cijfers komt, steeg al 3,5 procent.

Boeing verloor 2 procent. De vliegtuigbouwer moet misschien de levering van zo’n vijftig 737 MAX-toestellen opschorten, omdat er opnieuw problemen aan de romp zijn gesignaleerd. Er zouden gaten zijn geboord op een incorrecte manier. Het is een nieuwe tegenslag voor Boeing nadat op 5 januari een toestel van Alaska Airlines in de Verenigde Staten tijdens de vlucht een deurpaneel had verloren.