Meta krijgt advies deepfake-beleid te herzien na nepfilmpje Biden

Facebook-moederbedrijf Meta Platforms moet zijn beleid rond zogeheten deepfakes nog eens goed nalopen. Dat is het advies van een door Meta zelf gefinancierd toezichtorgaan na de behandeling van een klacht over een nepfilmpje van president Joe Biden.

In de video die vorig jaar veel werd bekeken, is de Amerikaanse president te zien met zijn kleindochter. De beelden zijn zodanig gemanipuleerd dat de indruk gewekt wordt dat hij haar borst op een ongepaste manier aanraakt.

Volgens het toezichtsorgaan, de Oversight Board, werden in dit geval de eigen regels van Meta niet overtreden. Dit komt “omdat de video niet was gemanipuleerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI)”. Ook zei Biden in het filmpje niets wat hij nooit had gezegd.

Maar de raad voegde daaraan toe dat “niet door AI gewijzigde inhoud gangbaar is en niet noodzakelijkerwijs minder misleidend”. Het beleid van Meta op dit vlak laat dus te wensen over. De regels zouden “onsamenhangend en verwarrend” zijn.

Volgens de Oversight Board zou Meta zijn beleid moeten vernieuwen. Het zou geen criterium meer moeten zijn of een filmpje of geluidsbestand is gemaakt door AI of niet.

Meta, dat ook eigenaar is van Instagram en WhatsApp, heeft laten weten dat het “in overeenstemming met de statuten binnen zestig dagen publiekelijk op de aanbevelingen zal reageren”.