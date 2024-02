Moederbedrijf Snapchat schrapt wereldwijd 10 procent van banen

Het Amerikaanse moederbedrijf achter de app Snapchat schrapt 10 procent van de banen wereldwijd. Daarmee sluit Snap zich aan bij andere techbedrijven die sinds het begin van het nieuwe jaar een bezuinigingsronde hebben aangekondigd.

Net als andere socialemediabedrijven ziet het bedrijf minder vraag naar het aanbieden van advertenties. Dat probeert Snap op te vangen door banen te schrappen en projecten stop te zetten die niet langer als prioriteit worden gezien. Vier maanden geleden kondigde het bedrijf nog aan een tak te sluiten die zich richt op het maken van augmented reality-diensten voor bedrijven. Dat is het over de gewone wereld heen leggen van virtuele beelden. Daarmee trok het bedrijf de stekker uit de meest recente poging van Snap om minder afhankelijk te worden van advertenties.

Snap had in september vorig jaar ongeveer 5400 mensen in dienst. Een reductie van 10 procent zou daarmee neerkomen op een verlies van ongeveer 540 werknemers. Het schrappen van de banen kan zich uitstrekken tot het tweede kwartaal van dit jaar, zei Snap, omdat het bedrijf moet voldoen aan lokale wetgeving. In Europa heeft Snap onder meer kantoren in Amsterdam, Berlijn, Oslo en Londen.