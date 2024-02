Nieuw kwaliteitsprobleem bij Boeing, leveringen mogelijk vertraagd

Boeing moet misschien de levering van zo’n vijftig 737 MAX-toestellen opschorten, omdat er opnieuw problemen aan de romp zijn gesignaleerd. Er zouden gaten zijn geboord op een incorrecte manier.

Het bedrijf heeft gezegd dat dit geen invloed heeft op de veiligheid en dat alle 737’s kunnen blijven vliegen. Maar vijftig nog niet geleverde toestellen wil Boeing opnieuw onder de loep nemen.

Het is een nieuwe tegenslag nadat op 5 januari een toestel in de VS een deurpaneel verloor. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA hield toen 171 toestellen aan de grond. Op 24 januari werd bekend dat ze weer mochten vliegen, nadat de FAA een inspectieprotocol had goedgekeurd.