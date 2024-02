Nieuwe Duitse luchtvaartstaking raakt woensdag ruim 100.000 mensen

Het vliegverkeer in Duitsland is ook komende woensdag ernstig ontregeld. Luchtvaartconcern Lufthansa laat weten slechts 10 tot 20 procent van de geplande vluchten uit te kunnen voeren door een staking van het grondpersoneel. De verwachting is dat daardoor ruim 100.000 reizigers hun reis moeten uitstellen.

De vliegvelden van Frankfurt, München, Hamburg, Berlijn en Düsseldorf worden getroffen. Naar verwachting kunnen maximaal tweehonderd van de ongeveer duizend geplande vluchten doorgaan. De staking begint woensdagochtend om 4.00 uur en duurt tot donderdagochtend vroeg.

De Duitse vakbond Verdi riep maandag op tot de staking om de druk te vergroten op de loononderhandelingen die worden gevoerd. Er wordt al langer gepraat over een nieuwe cao voor de ongeveer 25.000 grondmedewerkers van onder meer Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik en Lufthansa Cargo.

Duitsland wordt de laatste tijd vaker getroffen door stakingen in de vervoerssector. Vorige week donderdag werd het Duitse luchtverkeer al ontregeld door een grote staking onder beveiligers. De vliegvelden van Berlijn en Hamburg schrapten alle vertrekkende vluchten en in Frankfurt konden passagiers alleen overstappen of landen. Ook was er ruim een week geleden een dagenlange staking van treinmachinisten en werd er eind vorige week gestaakt bij lokale busbedrijven.