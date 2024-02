Staking vrachtpiloten bij KLM mag van rechter doorgaan

De voormalige Martinair-vrachtpiloten mogen doorgaan met hun staking bij KLM. De luchtvaartmaatschappij had de rechter gevraagd de donderdag begonnen werkonderbreking te verbieden, maar die ziet daar geen reden voor. Wel moet initiatiefnemer vakbond AVV de stakingen minstens acht uur voor het vertrek van de betreffende vlucht aankondigen en mogen deze tot Valentijnsdag geen vluchten met bloemen verstoren.

De ongeveer 150 betrokken piloten werden ontslagen toen Martinair opging in KLM, maar kwamen jaren later op last van de rechter weer in dienst. Nu eisen zij gelijke rechten en meer loon. De stakende piloten vormen maar een klein deel van de in totaal ongeveer 3500 piloten van KLM en ze worden alleen ingezet op vrachtvluchten.