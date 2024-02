TomTom verder omhoog, AEX licht in de plus

TomTom zette maandag de opmars voort op de Amsterdamse beurs. De navigatiedienstverlener werd vrijdag al ruim 11 procent meer waard dankzij goed ontvangen jaarresultaten. Het aandeel kreeg er nu dik 1 procent bij.

Beleggers maakten zich verder op voor een nieuwe drukke beursweek. In Amsterdam komen later deze week hoofdfondsen als verfconcern AkzoNobel, betaalbedrijf Adyen, levensmiddelenconcern Unilever en staalproducent ArcelorMittal met cijfers. Buiten het Damrak openen grote bedrijven als McDonald’s, UBS, Disney, Uber, Siemens en Ford de boeken.

De stemming op de beursvloeren bleef daarbij terughoudend. Zo kauwden beleggers nog na op het sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag. Ook zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in een interview met het tv-programma 60 Minutes dat de centrale bank waakzaam blijft om het rentetarief niet te snel te verlagen. Vorige week liet Powell al bij het rentebesluit weten dat de Fed geen haast heeft om de rente te verlagen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 823,89 punten. De hoofdindex kruipt daarmee verder richting de hoogste stand ooit. Die werd in november 2021 aangetikt op 829,66 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 889,11 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,4 procent.

Zorgtechnologiebedrijf Philips was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van dik 1 procent. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een min van 0,6 procent. In de MidKap won Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway 1 procent, na sterke resultaten van zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero (plus 6,6 procent).

UniCredit steeg 9 procent in Milaan, dankzij goed ontvangen resultaten van de Italiaanse bank. Société Générale won 0,7 procent in Parijs. De Franse bank schrapt ongeveer 900 banen op het hoofdkantoor in Parijs als onderdeel van een kostenbesparingsprogramma.

Het Franse techbedrijf Atos kelderde 16 procent, nadat het bedrijf liet weten met de banken te onderhandelen over een herfinanciering van zijn schuld. In Brussel klom Lotus Bakeries 10 procent. Beleggers waren duidelijk te spreken over de resultaten van de Belgische koekjesbakker van merken als Peijnenburg en Snelle Jelle.

De euro was 1,0777 dollar waard, tegen 1,0783 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 72,42 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 77,60 dollar per vat.