Wall Street enthousiast over grote reorganisatie Estée Lauder

Cosmeticabedrijf Estée Lauder heeft maandag flink aan beurswaarde gewonnen op de beurzen in New York. Beleggers reageerden enthousiast op een reorganisatieplan waardoor 3000 banen verdwijnen. Met die kostenbesparing wil het bedrijf onder meer teruglopende verkopen in Azië, bijvoorbeeld bij taxfreeshops op luchthavens, compenseren.

De onderneming achter de merken The Ordinary en Clinique kreeg er bij de opening 19 procent aan beurswaarde bij, wat de grootste koerssprong van het bedrijf was sinds 2011. In de loop van de handelsdag liep de koerswinst wel wat terug. Het aandeel sloot met een plus van dik 12 procent. Estée Lauder heeft in totaal zo’n 62.000 medewerkers.

Boeing hoorde daarentegen bij de verliezers op Wall Street. De vliegtuigbouwer moet misschien de levering van zo’n vijftig 737 MAX-toestellen opschorten, omdat er opnieuw problemen aan de romp zijn gesignaleerd. Er zouden gaten zijn geboord op een incorrecte manier. Het is een nieuwe tegenslag voor Boeing nadat op 5 januari een toestel van Alaska Airlines in de Verenigde Staten tijdens de vlucht een deurpaneel had verloren. Het aandeel verloor ruim 1 procent.