Zwak jaar voor Duitse handel, export en import gedaald

Duitsland heeft een zwak jaar met zijn buitenlandse handel achter de rug. Zowel de export als de import van de grootste economie van Europa nam af in 2023, aldus cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Ook Nederland heeft hier last van want Duitsland is onze belangrijkste handelspartner.

De export van goederen ‘Made in Germany’ zakte vorig jaar met 1,4 procent tot een waarde van 1562 miljard euro. Duitsland is gevoelig voor een afzwakkende wereldeconomie. Zo staat de Duitse industrie al langere tijd onder druk door dalende orders voor bijvoorbeeld bedrijfsmachines. Door de gestegen rentes zijn bedrijven terughoudender geworden met investeringen in nieuwe machines en apparatuur en daar heeft Duitsland hinder van.

De import nam nog sterker af, met 9,7 procent tot ruim 1352 miljard euro. Door de zwakte in de industrie waren er bijvoorbeeld minder grondstoffen nodig. Ook zorgde de hoge inflatie ervoor dat huishoudens de hand meer op de knip hielden, waardoor dus minder spullen uit het buitenland werden geïmporteerd, zoals elektronica, computers, speelgoed en smartphones.