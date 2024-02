AEX lijkt aanval op nieuw recordniveau voort te zetten

De AEX-index op het Damrak zal dinsdag naar verwachting hoger openen. De Amsterdamse hoofdindex zet daarmee de aanval op een nieuw recordniveau voort. Het huidige record van 829,66 punten stamt uit november 2021. Afgelopen vrijdag wist de AEX al het slotrecord van 827,57 punten te evenaren.

De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent lager. De Japanse autofabrikant Toyota won bijna 5 procent na een verhoging van de winstverwachting. De beurs in Sydney verloor 0,6 procent. De Australische centrale bank hield zoals verwacht de rente ongewijzigd, maar liet wel de deur open voor een renteverhoging.

De Chinese beurzen wisten flink te herstellen, na berichten dat staatsfondsen aandelen gaan kopen om de markten te ondersteunen. Eerder beloofde de Chinese beurstoezichthouder al de aandelenmarkten in het land te stabiliseren en hard op te treden tegen handel met voorkennis, fraude en andere illegale activiteiten. De autoriteiten hopen daarmee het vertrouwen van beleggers te herstellen na de achterblijvende prestaties van de Chinese beurzen. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 3,9 procent en de hoofdindex in Shanghai klom 2,9 procent.

Op het Damrak lift techinvesteerder Prosus waarschijnlijk mee met de flinke koerswinst van Tencent. Het Chinese internet- en gamebedrijf, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, won 3,7 procent in Hongkong.

Chipbedrijf Besi profiteert mogelijk van een nieuw koopadvies van de Franse bank BNP Paribas Exane. Supermarktconcern Ahold Delhaize werd daarentegen door de Britse bank HSBC op de verkooplijst gezet.

In de chipsector verwerken beleggers de resultaten van NXP. De Nederlandse chipfabrikant, met een beursnotering in New York, boekte vorig jaar opnieuw een recordomzet. Topman Kurt Sievers sprak van “solide resultaten” ondanks de moeilijke marktomstandigheden.

In Zürich staat UBS in de belangstelling. De grootste bank van Zwitserland leed in het laatste kwartaal van 2023 opnieuw een verlies door de kosten voor het samenvoegen van de activiteiten van branchegenoot Credit Suisse, die vorig jaar werd overgenomen. Het verlies viel wel lager uit dan gevreesd. Ook koopt UBS weer eigen aandelen in en rekent de bank op meer kostenbesparingen dan verwacht.

De euro was 1,0757 dollar waard, tegen 1,0777 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 72,86 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent meer, op 78,09 dollar per vat.