Amerikaanse investeerder neemt minderheidsbelang in Funda

De Amerikaanse investeringsmaatschappij General Atlantic heeft een minderheidsbelang gekocht in huizenwebsite Funda. Het gaat om ruim 1,2 miljoen aandelen die samen een belang van 24 procent vertegenwoordigen, meldt makelaarsorganisatie NVM. De overige aandelen zijn nog in handen van de NVM en Stichting Administratiekantoor funda (STAK), goed voor belangen van respectievelijk 71 procent en 5 procent.

STAK vertegenwoordigt de certificaathouders van Funda, een soort aandeelhouders zonder stemrecht. General Atlantic heeft in november nog een bod gedaan op het volledige belang van de stichting in Funda. Daarmee hadden ze de mogelijkheid om uit de huizenwebsite te stappen, na een jarenlang conflict met de NVM. Die ging over de toekomst van Funda en de strategie van het bedrijf.

Naar nu blijkt, blijft een klein belang nog in handen van STAK. General Atlantic neemt de overige certificaten over voor 64,43 euro per stuk. Als certificaathouders besluiten een jaar later uit te stappen, dan ligt de prijs per certificaat 5 euro hoger. Volgens de NVM-zegsman is het daarom ook lastig om precies te berekenen hoeveel General Atlantic betaalt voor het nieuw verworven belang.

De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft twee jaar geleden besloten dat er een onderzoek moest komen naar aanleiding van de ruzie tussen STAK en de NVM. Door de toetreding van General Atlantic als aandeelhouder zou nu besloten kunnen worden dat dit onderzoek wordt beëindigd, stelt de NVM.