Beide hoogovens Tata Steel bij IJmuiden produceren weer ijzer

Op het terrein van Tata Steel Nederland bij IJmuiden staan beide hoogovens weer aan. Een van de twee hoogovens was maandenlang buiten gebruik voor een grote renovatie, maar nu produceert die installatie weer ijzer. Tijdens de renovatie plaatste Tata Steel ook extra kappen op de hoogoven die de uitstoot van fijnstof, zware metalen en lood moeten verminderen.

Om vloeibaar ruwijzer uit de hoogovens te vervoeren naar de nabijgelegen staalfabriek, wordt er telkens een gat in de hoogoven geboord om het ruwijzer af te tappen. Daarbij komen schadelijke stoffen vrij die met de warme lucht omhooggaan. De nieuwe, grote ‘afzuigkappen’ moeten die stoffen afvangen.

Tata Steel heeft ook bij de andere hoogoven dit soort afzuigkappen geplaatst. De grote renovatie van één van de twee hoogovens was dan ook vooral bedoeld als een soort reguliere opknapbeurt van de oven, die eens in de paar decennia plaatsvindt. Die tien maanden durende uitschakeling van Hoogoven 6, zoals die officieel heet, is volgens Tata Steel de laatste die ooit op het staalfabrieksterrein plaatsvindt.

Het is namelijk de bedoeling dat het bedrijf overstapt op een vorm van staalproductie met aardgas, wat later vervangen wordt door waterstof, en elektriciteit. Voor hoogovens is het dan verleden tijd. Uiterlijk in 2029 moeten een eerste hoogoven en een kooksfabriek, die werken met vervuilende kolen, weg zijn om plaats te maken voor nieuwe installaties. In 2035 volgen de pas gerenoveerde hoogoven en een andere kooksfabriek.