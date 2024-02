Bloomberg: justitie VS breidt onderzoek naar Ticketmaster uit

Het Amerikaanse ministerie van Justitie eist van Ticketmaster veel meer informatie voor een onderzoek naar mogelijk concurrentievervalsing, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het bedrijf regelt voor veel grote concerten de ticketverkoop en is tegelijkertijd onderdeel van Live Nation, dat grote concerten en live-evenementen organiseert.

De vrees bestaat dat concerthallen of stadions worden gedwongen om gebruik te maken van Ticketmaster om door Live Nation georganiseerde evenementen te kunnen blijven verwelkomen. Volgens bronnen van Bloomberg wilden openbaar aanklagers hun onderzoek eigenlijk eind vorig jaar afhebben. Maar Ticketmaster zou traag reageren op verzoeken om informatie van onderzoekers.

De fusie van Ticketmaster en Live Nation in 2010 is al langer omstreden om de grote marktmacht die het bedrijf zou krijgen bij de kaartverkoop voor evenementen. Toezichthouders gingen alleen akkoord op voorwaarde dat Ticketmaster genoeg zou doen om gezonde concurrentie op de markt voor kaartverkopers in leven te houden.

In 2019 werd duidelijk dat dit niet was gebeurd en troffen het ministerie van Justitie en Live Nation, waarin extra eisen stonden om de markt voor kaartjesverkoop open te houden voor concurrenten. Zo mocht Live Nation niet dreigen concerten weg te houden van concerthallen die de kaartverkoop niet via Ticketmaster laten lopen. Ook het daadwerkelijk weghouden van concerten op deze locaties mocht niet.

Aanklagers vinden volgens Bloomberg een recente keuze van het Barclays Center in New York verdacht. Het basketbalstadion, ook gebruikt voor grote concerten, verruilde in 2023 na slechts één jaar een concurrent weer voor Ticketmaster. Dit terwijl het Barclays Center met die concurrerende kaartverkoper een overeenkomst voor zeven jaar had gesloten.

Live Nation en het Amerikaanse ministerie hebben nog niet gereageerd.

Ook in Nederland is de invloed van Ticketmaster en Live Nation groot. Een grote Nederlandse organisator van concerten en festivals, MOJO, valt ook onder het Amerikaanse concern. De kaarten voor MOJO-evenementen worden ook alleen via Ticketmaster verkocht, schrijft het bedrijf op zijn site.